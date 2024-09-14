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В Минобороны рассказали о преимуществах «Искандер-М»

В Минобороны заявили, что «Искандер-М» способен уничтожить любую цель

В российском министерстве обороны рассказали о преимуществах оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в условиях спецоперации.

Военные рассказали, что этот комплекс предназначен для нанесения высокоточных ракетных ударов на расстояние до 500 километров даже в условиях активной работы вражеской противоракетной обороны.

«Его ракеты ежедневно наносят сокрушительный урон инфраструктуре ВСУ <…> «Искандеру» под силу уничтожить любую цель», — заявили в оборонном ведомстве.

Так, с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» в сентябре была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в районе населенного пункта Могрица в Сумской области.

3 сентября российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава с применением двух ракет «Искандеров-М».

Ранее Минобороны показало видео уничтожения установки M270 MLRS ударом «Искандера».

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