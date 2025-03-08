В Латвии призвали НАТО отправить в страну больше войск

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к увеличению численности контингента НАТО в стране. Об этом он сказал канадскому телеканалу CBC News.

По его словам, в Латвии имеются место и пространство для еще большего и серьезного присутствия контингента альянса.

Спрудс подчеркнул, что нельзя забывать о том, что граница балтийской страны является внешней для ЕС и НАТО.

«Поэтому речь идет о защите не только Латвии, но и региона. Речь идет о защите восточного фланга, а также защите союзников по ЕС и НАТО», — высказал свою точку зрения министр.

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Литве признали, что у Европы не получится заменить оборонный потенциал США.