Российские войска взяли в оперативное окружение Суджу Курской области

Российские войска взяли в оперативное окружение город Суджа в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, до полного окружения города осталось менее 6 км. В полукольце находятся около 2000 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), практически лишенных возможности отступления или эвакуации. Это подтверждают в том числе украинские источники.

По информации Mash, за ночь морпехи из 810-й бригады продвинулись на девять километров — от Гуево до окраин Олешни. Это ближайший населенный пункт к трассе Юнаковка — Суджа, единственной асфальтированной дороге, которую украинские военные использовали для снабжения своей группировки в курском приграничье. Утверждается, что сейчас у 32-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад, а также у 129-й, 105-й бригад территориальной обороны и 95-й диверсионно-штурмовой бригады ВСУ нет возможности организованно покинуть Курскую область.

По данным Mash, российские военные также взяли под контроль Старую Сорочину и начали активные бои у Малой Локни.

7 марта Telegram-канал «Два майора» cообщал, что положение ВСУ в Курской области стремительно ухудшается. По его данным, российские военные продвинулись возле Куриловки и нанесли удары по позициям группировки ВСУ в Гуево. Согласно публикации, на данный момент бои идут в лесных массивах на юго-западе Суджанского района, а также восточных окраинах Лебедевки и в районе Малой Локни.

Ранее пленный офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области.