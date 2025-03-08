Российские военные начали наступление на Суджу в Курской области, которую пока занимают Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Журналист предположил, что операция по освобождению Курской области «переходит в финальную стадию».

Накануне авторы проекта «Рыбарь», который был основан военным блогером Михаилом Звинчуком, писали, что наступление Вооруженных сил России на населенный пункт Малая Локня со стороны Старой Сорочины и Николаевки в Курской области станет сложной задачей.

Отмечается, что в настоящее время украинские формирования откатились в Малую Локню. Как утверждали военблогеры, там они меняют состав частей 95-й бригады на «сборную солянку из разного рода мобилизованных» и бойцов терробороны.

Telegram-канал «Позывной OSETIN» также сообщал, что в Курской области начались боевые действия за населенный пункт Малая Локня. Эта информация появилась на фоне сообщений об оперативном окружении украинского гарнизона в Судже. Утверждается, что единственная транспортная связь с Украиной находится под огневым контролем российских войск.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.