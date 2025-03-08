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Женщины-военнослужащие поздравили всех россиянок с 8 Марта

Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили всех россиянок с 8 Марта
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Женщины-военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, поздравили с Международным женским днем всех россиянок. Об этом сообщает РИА Новости.

«С праздником вас, дорогие наши, вы — наша поддержка и опора. Мы здесь живы благодаря вам, потому что мы знаем, что нас ждут дома», — сказала командир медицинского взвода Первого стрелкового батальона с позывным «Николь».

По словам военнослужащей, в ее подчинении находятся 14 мужчин, тем не менее многие задачи женщины выполняют быстрее них.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов во время выступления в Центральном академическом театре Российской Армии поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Он отметил, что современную российскую армию невозможно представить без представительниц прекрасного пола. Министр выразил благодарность им и их матерям.

Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. Этот праздник появился в знак солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию.

Ранее Путин поздравил женщин с 8 Марта.

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