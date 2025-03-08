МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в Курской области

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 180 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Были уничтожены две боевые машины пехоты, 13 автомобилей, две установки Panzerhaubitze 2000 и три миномета.

Кроме того, были поражены три пункта управления БПЛА, уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Один украинский военный сдался в плен.

Кроме того, 8 марта российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Также был нанесен удар по противнику в районе 13 оккупированных населенных пунктах.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что командование ВСУ готовится к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. По его словам, в районе Малой Локни ведутся ожесточенные бои, российские подразделения атакуют солдат ВСУ по трем направлениям. Он отметил, что в ночь на 8 марта противник отошел к Казачьей Локне.

Ранее российский военкор сообщил о попытке ВСУ вывести бригаду из населенного пункта под Курском.