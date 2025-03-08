Боец ВСУ заявил, что в Германии его обучали стрельбе из пулемета лишь в теории

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Котеленец рассказал, что во время обучения в Германии изучал технику стрельбы из пулемета «Браунинг» только в теории. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ предоставило журналистам видео с украинским бойцом. В нем мужчина описывает свое участие в тренировках, организованных западными странами.

По словам Котеленеца, его вместе с сослуживцами отправили на обучение в Германию. При этом немецкие инструкторы обещали научить военных ВСУ пользоваться пулеметом «Браунинг».

«Разборка, сборка, зарядка и разрядка. Ну и немного стрельбы. Стреляли тоже маловато. В Германии подготовка дала знание «Браунинга», что это такое, что за пулемет», — отметил пленный солдат ВСУ.

При этом он добавил, что стрелять из «Браунинга» украинским военнослужащим не давали. На полигоне был только некий пулемет турецкого производства, с помощью которого бойцы ВСУ и отрабатывали удары по целям.

До этого пленный украинский военный Александр Прогунов обвинил командование ВСУ в том, что оно относится к рядовым солдатам как к мясу. Как сказал мужчина, взявшие его в плен бойцы Вооруженных сил РФ относились к нему лучше, чем украинские офицеры.

Ранее пленный солдат ВСУ признался, что боится возвращаться в родную страну.