Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец ВСУ заявил, что в Германии его обучали стрельбе из пулемета лишь в теории

Военный ВСУ Котеленец: обучение стрельбе из «Браунинга» проходило лишь в теории
close
Kai Pfaffenbach/Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Котеленец рассказал, что во время обучения в Германии изучал технику стрельбы из пулемета «Браунинг» только в теории. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ предоставило журналистам видео с украинским бойцом. В нем мужчина описывает свое участие в тренировках, организованных западными странами.

По словам Котеленеца, его вместе с сослуживцами отправили на обучение в Германию. При этом немецкие инструкторы обещали научить военных ВСУ пользоваться пулеметом «Браунинг».

«Разборка, сборка, зарядка и разрядка. Ну и немного стрельбы. Стреляли тоже маловато. В Германии подготовка дала знание «Браунинга», что это такое, что за пулемет», — отметил пленный солдат ВСУ.

При этом он добавил, что стрелять из «Браунинга» украинским военнослужащим не давали. На полигоне был только некий пулемет турецкого производства, с помощью которого бойцы ВСУ и отрабатывали удары по целям.

До этого пленный украинский военный Александр Прогунов обвинил командование ВСУ в том, что оно относится к рядовым солдатам как к мясу. Как сказал мужчина, взявшие его в плен бойцы Вооруженных сил РФ относились к нему лучше, чем украинские офицеры.

Ранее пленный солдат ВСУ признался, что боится возвращаться в родную страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами