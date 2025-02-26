Пленный боец ВСУ рассказал, почему боится возвращаться на Украину

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак признался, что боится обмена пленными между Киевом и Москвой, так как на родине его могут снова мобилизовать. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина проходил службу в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ, попал в российский плен в приграничном районе Курской области.

«По мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз... вылавливают и даже тех, кто был в плену», — поделился Чумак.

Он добавил, что в российском плену к нему относятся хорошо: кормят, поят, дают помыться, позволяют курить.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с европейскими лидерами в Киеве заявил, что украинская сторона готова провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это может стать шагом к завершению конфликта.

Ранее сообщалось, что Россия добивается возвращения 16 детей с Украины.