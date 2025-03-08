Губернатор Ярославской области рассказал об атаке беспилотников

Губернатор Евраев: при отражении атаки БПЛА в Ярославской области разрушений нет

Пострадавших и разрушений после атаки беспилотников в Ярославской области не зафиксировали. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, атаку украинского дрона отразили на подлете к Ярославлю. Он предупредил, что на территории региона могут лежать фрагменты сбитого беспилотника, которые важны для следствия.

«При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — призвал губернатор.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Большинство дронов (26) сбили над территорией Краснодарского края. Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области и по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.