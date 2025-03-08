Марочко: армия РФ продвигается у Надии и Новолюбовки на 100-150 метров

Российские военные ежедневно продвигаются на 100-150 метров у населенных пунктов Надия и Новолюбовка в Луганской народной республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что российские солдаты показывают успехи на поле боя вопреки сопротивлению Вооруженных сил Украины и переброски Киевом дополнительных средств на этот участок фронта.

До этого Марочко рассказывал, что российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на севере и юге Часова Яра. Также, по его словам, российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском Харьковской области.

Он добавил, что, помимо этого, российские войска физически перерезали участок трассы Двуречная — Редкодуб юго-западнее Фиголевки. Марочко уточнил, что также бойцы Вооруженных сил (ВС) России за сутки продвинулись на 300 метров у населенного пункта Тополи.

Ранее ВС России вошли в Харьковскую область с территории Белгородской.