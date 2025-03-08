Бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали более 250 военных и две станции Starlink Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

Также российские военнослужащие уничтожили 21 пункт управления дронами, шесть орудий полевой артиллерии, шесть минометных расчетов, четыре автомобиля и два полевых склада с боеприпасами ВСУ, отметил он.

Помимо этого, группировка войск «Запад» нанесла поражение украинской армии в районах Новой Кругляковки, Кондрашовки, Редкодуба, Ямполя и Лозовой.

6 марта Бигма рассказал, что ракетные войска группировки провели удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по месту временной дислокации подразделений бригады территориальной обороны, в результате чего противник понес потери более 30 боевиков. Расчеты противовоздушной обороны уничтожили 35 БПЛА самолетного типа.

4 марта сообщалось, что украинские власти разрабатывают запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

Ранее эксперт заявил, что Украина не в состоянии оперативно найти альтернативу Starlink.