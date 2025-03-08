ТАСС: группировка войск «Днепр» ликвидировала до 75 военных ВСУ за сутки

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 75 военных Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки Роман Кодрян, пишет ТАСС.

Украинским подразделениям нанесли поражение в районах Днепровского, Никольского, Новоданиловки, Антоновки и Малых Щербаков, отметил он. ВСУ лишились двух станций радиоэлектронной борьбы и шести автомобилей, добавил Кодрян.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что бойцы группировки российских войск «Днепр» вывели из строя систему противодействия беспилотникам Drone Dome в Херсонской области. Кроме того, военнослужащие нанесли удары по пункту управления беспилотниками украинских войск.

До этого пресс-секретарь группировки российских войск «Запад» Иван Бигма заявил об уничтожении двух станций спутниковой связи Starlink, которые использовали солдаты ВСУ. Кроме того, подразделения группировки поразили 25 пунктов управления дронами и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по украинскому заводу, выпускающему детали для БПЛА.