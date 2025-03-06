Российские военные уничтожили украинскую систему противодействия БПЛА Drone Dome

Бойцы российской группировки войск «Днепр» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и систему противодействия БПЛА Drone Dome в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Операторы разведывательных беспилотников обнаружили место запуска вражеских дронов и систему противодействия БПЛА Drone Dome, после чего передали координаты операторам ударных дронов, которые уничтожили цели точными попаданиями.

По данным оборонного ведомства, расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ постоянно ведут наблюдение за правым берегом Днепра, отслеживают передвижение украинских военных, корректируют артиллерийские удары и наводят ударные дроны на цели противника.

До этого руководитель пресс-центра российской группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что бойцы в течение суток уничтожили четыре украинских тяжелых коптера типа «Баба-Яга» и два пункта управления беспилотниками.

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