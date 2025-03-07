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В Одессе сообщают о взрывах в третий раз за час

Страна.ua: в Одессе в третий раз за час произошли взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Одессе на юге Украины в третий раз за час произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, незадолго до этого взрывы происходили в городе дважды.

В Одесской области в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги.

До этого глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщал, что в Никопольском районе объекты инфраструктуры и промышленное предприятие получили повреждения.

Лысак добавил, что также произошел пожар, который спасатели потушили.

В ночь на 7 марта на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, в Днепропетровской области она длилась почти девять часов. Также один раз тревога в области объявлялась сегодня днем, она продлилась более двух часов.

5 марта в Павлограде после взрывов оказались повреждены два промышленных предприятия.

Ранее российская авиация нанесла удары по военным аэродромам и складам украинских войск.

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