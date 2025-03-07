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ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области

SHOT: украинские военные атаковали дронами город Стародуб в Брянской области
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по городу Стародуб в Брянской области. Местные жители сообщают о сильных взрывах, которые раздавались в небе, а также о работе систем противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал SHOT.

По информации канала, около девяти часов вечера в районе города было слышно около десяти взрывов. Предположительно, несколько воздушных целей были сбиты, однако обломки упали в районе местного консервного завода, что привело к возгоранию.

На данный момент официальных данных о повреждениях и пострадавших не поступало.

В ночь на 7 марта российские системы противовоздушной обороны сбили 39 беспилотников ВСУ над пятью регионами страны.

4 марта обломки американской оперативно-тактической ракеты ATACMS были обнаружены в лесу на территории города Сельцо в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что ракета была сбита российскими средствами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ совершили минометный обстрел села Ломаковка в Брянской области.

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