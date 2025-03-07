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В Днепропетровской области была повреждена инфраструктура

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
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Павел Львов/РИА Новости

Объекты инфраструктуры и промышленное предприятие получили повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, админздание, колледж, четырехэтажка, грузовик», — написал он.

Лысак добавил, что также произошел пожар, который спасатели потушили.

В ночь на 7 марта на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, в Днепропетровской области она длилась почти девять часов. Также один раз тревога в области объявлялась сегодня днем, она продлилась более двух часов.

5 марта Лысак сообщал, что в Павлограде после взрывов оказались повреждены два промышленных предприятия. По словам главы ОВА региона, на одном из них произошел пожар, который позднее ликвидировали.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре.

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