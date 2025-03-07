NYP: ВСУ могут уйти из Курской области в течение двух недель из-за успехов ВС РФ

Украинские войска могут быть выведены из Курской области в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает американское издание The New York Post со ссылкой на источники в украинском командовании.

Газета указывает на прорыв российской обороны в районе Суджи и его последствия для украинской группировки. Источники издания отмечают высокую вероятность прекращения семимесячной операции из-за сложностей снабжения и маневрирования.

«Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и из него», — говорится в сообщении.

До этого Reuters писало, что украинские войска, которые ведут бои на российской территории, оказались почти в окружении. Агентство сообщало, что речь идет о тысячах украинских бойцов. В статье отмечалось, что подобное развитие событий стало настоящим ударом для Киева, который рассчитывал использовать свое присутствие в российском регионе как инструмент давления на Москву в потенциальных мирных переговорах.

Ранее стало известно, что в Курской области начались боевые действия за Малую Локню.