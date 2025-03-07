Тысячи бойцов ВСУ в Курской области почти окружены

Reuters: тысячи украинских военных оказались почти в окружении в Курской области

Украинские войска, которые ведут бои на российской территории, оказались почти в окружении. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство сообщает, что речь идет о тысячах украинских бойцов.

В статье отмечается, что подобное развитие событий стало настоящим ударом для Киева, который рассчитывал использовать свое присутствие в российском регионе как инструмент давления на Москву в потенциальных мирных переговорах.

По сообщению агентства, ситуация для украинских войск в Курской области резко ухудшилась за последние 72 часа. Активные наступательные действия российских сил привели к значительным территориальным потерям для Украины, практически разделив украинскую группировку и перерезав основные пути ее снабжения.

Сегодня стало известно, что в Курской области начались боевые действия за Малую Локню. Наступление российских войск на населенный пункт последовало за освобождением Старой Сорочины. Отмечается, что Малая Локня расположена приблизительно в 15 километрах к северу от Суджи, два населенных пункта соединены автомобильной дорогой.

Ранее силовики сообщили о приказах командиров ВСУ добивать раненых солдат под Суджей.