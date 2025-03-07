На Украине сообщили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре

В минэнерго Украины сообщили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава ведомства Герман Галущенко.

«Снова под массированным <...> ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — заявил он.

По словам Галущенко, ситуация еще может измениться.

До этого Telegram-канал «Повернутые на войне» писал, что ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами «Калибр». По данным канала, ракеты пока находятся в воздухе. Также сообщается о поднятых российских бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95МС и пусках ракет Х-101. О том, где именно производились удары, неизвестно.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Ростех увеличил производство авиабомб всех калибров.