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«Удивили»: псковский депутат – о пистолете в подарок на 8 Марта

Псковский депутат назвала сюрпризом подаренный на 8 Марта пистолет
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Алеся Михачева/Telegram

Депутат Псковской городской думы Алеся Михачева рассказала «Газете.Ru», что ей подарили пневматический пистолет в преддверии 8 Марта, с ним она будет заниматься практической стрельбой. До этого она опубликовала фотографию с оружием в своих соцсетях.

«Это пневматический пистолет, на него разрешение не требуется. Я хожу иногда на практическую стрельбу, поэтому близкие мне подарили его, чтобы у меня был свой. Подарили мои близкие знакомые в преддверии 8 Марта, удивили таким образом. Зная мои увлечения, поэтому решили такой подарок преподнести. Главное, предварительно спросили, как я отношусь к креативным подаркам. Для меня это было сюрпризом», – сказала она.

7 марта Михачева опубликовала в своем Telegram-канале серию фотографий с пистолетом и букетом тюльпанов, на одном из снимков она направляет пистолет в камеру.

«Кто-то знает, что мне дарить на 8 Марта», – подписала фотографии депутат.

Ранее стало известно, сколько потратят российские мужчины на подарки коллегам к 8 Марта.

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