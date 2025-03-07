Делегация России в ОБСЕ инициирует обсуждение преступлений ВСУ в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в в эфире »Соловьев Live».

«В ближайший понедельник у нас будет проект вместе с нашей делегацией в ОБСЕ, которая инициирует обсуждение тем, связанных и с действиями украинских боевиков против гражданского населения», — сказал посол.

Мирошник добавил, что в мероприятии также примут участие те люди, которые прожили полгода под украинской оккупацией на Курском направлении, а также в донецких городах Селидово и Часов Яр.

До этого жительница Суджанского района Курской области рассказала, что военнослужащие украинской армии, напавшие на российский регион, стреляли в окна домов, где находилось мирное население. Она прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.

На данный момент все преступления, совершенные бойцами ВСУ, расследуются следователями СК РФ. Сообщалось, что уголовное дело возбудили против военнослужащих ВСУ, обстрелявших из танка два автомобиля в Курской области. Как сообщили в СК РФ, украинские военные направлялись из Льгова в село Погребки. В результате обстрела танка одна машина получила серьезные повреждения, а вторая была полностью уничтожена.

Ранее Бастрыкин высказался о преступлениях ВСУ в Курской области.