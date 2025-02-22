РИА Новости: ВСУ стреляли в окна домов, где прятались люди, в Курской области

Военнослужащие украинской армии, напавшие на Курскую область, стреляли в окна домов, где находилось мирное население. Об этом рассказала жительница Суджанского района, передает РИА Новости.

Женщина прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.

«Со слов моей свекрови, они (ВСУ — прим. ред.) стреляли в окна людям… У нас полностью сгорела вся деревня», — заявила она.

По словам женщины, в результате обстрелов территории на ее улице не осталось ни одной целой постройки. На данный момент все преступления, совершенные бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расследуются следователями СК РФ.

До этого экипаж вертолета Ми-35М армейской авиации нанес ракетный удар по украинскому опорному пункту и военным ВСУ в приграничном районе Курской области.

20 февраля стало известно, что российские войска зашли на территорию Сумской области, где устремились к единственной трассе снабжения ВСУ в Судже. Военкоры заявили, что в случае успешного выполнения задачи Вооруженные силы России смогут перерезать трассу снабжения украинских войск, действующих на территории Курской области, и окружить подразделения ВСУ.

Ранее появилось видео сброса бомбы на ВСУ в Курской области.