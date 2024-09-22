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Против военных ВСУ, обстрелявших из танка мирных жителей, завели уголовное дело

СК: против военных ВСУ, обстрелявших из танка мирных жителей, возбудили дело

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Evgeniy Maloletka/AP

Против военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстрелявших в Курской области из танка два автомобиля, завели уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, украинские военные обстреляли из танка два легковых автомобиля, которые направлялись из Льгова в село Погребки Суджанского района.

Одна машина получила повреждения, вторая была полностью уничтожена, говорится в публикации.

Накануне Следственный комитет России возбудил дело в отношении наемника О'Брайана, участвовавшего в боях в Курской области.

В ведомстве подчеркнули, что военный незаконно пересек границу России с оружием и взрывными устройствами. На территории региона наемник «для устрашения населения совершал расправы и покушения», отмечали в СК.

О'Брайана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о покушении, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении.

Ранее воевавшего за ВСУ наемника из Алжира заочно приговорили и объявили в розыск в России.

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