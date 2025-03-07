Харьковская ВГА: Украина выполнила месячный план по мобилизации всего на 27%

Украина в феврале выполнила план по мобилизации всего на 27%. Об этом сообщило УВД пророссийской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) в своем Telegram-канале.

«В декабре 2024 года план по призыву выполнен на 74%, в январе 2025 года — на 53%, а в феврале — только на 27%. Это свидетельствует о неспособности Киева обеспечить даже минимальные потребности армии», — указано в сообщении.

Кроме того, по данным ВГА, украинское командование сократило размеры выплат рядовым на фоне приостановки американского финансирования. При этом высшие офицеры сохранили как надбавки, так и компенсации.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебросило взвод из мобилизованных и дезертиров к Оскольскому водохранилищу в Харьковской области. Взвод прибыл в населенный пункт Новоплатоновка. Также эксперт рассказал, что украинские бойцы прошли обучение на одном из полигонов центральной части Украины.

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