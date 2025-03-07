Военкоры сообщили о прорыве российскими войсками фронта в Курской области

Российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Курской области, создав угрозу окружения украинской группировки в районе Суджи. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на оперативные данные.

По информации источника, ВС РФ контратаковали в приграничной зоне, взяв под контроль район Гуево. За несколько дней российские подразделения продвинулись более чем на 5 км вглубь украинской обороны.

В публикации также приводятся утверждения о «практически разрушенной» логистике ВСУ в Курской области, что, по мнению экспертов, осложняет переброску подкреплений и снабжение войск.

7 марта Telegram-канал Mash писал, что российские войска взяли в оперативное окружение город Суджа в Курской области.

В этот же день Telegram-канал «Два майора» cообщал, что положение ВСУ в Курской области стремительно ухудшается. По его данным, российские военные продвинулись возле Куриловки и нанесли удары по позициям группировки ВСУ в Гуево. Согласно публикации, на данный момент бои идут в лесных массивах на юго-западе Суджанского района, а также восточных окраинах Лебедевки и в районе Малой Локни.

Ранее российские военные нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области.