Минобороны: ВСУ потеряли более 160 солдат в Курской области за сутки

Российские военнослужащие нанесли поражение бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 18 районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, на линии боевого соприкосновения было ликвидировано четыре боевых бронированных машины (ББМ), танк, бронетранспортер, 13 автомобилей, а также орудия полевой артиллерии, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на оккупированной территории украинская сторона потеряла более 65 тыс. военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, а также свыше 2 тыс. ББМ.

До этого Telegram-канал Mash писал, что российские войска взяли в оперативное окружение город Суджа в Курской области. По данным журналистов, до полного окружения города осталось менее 6 км.

В публикации говорится, что около 2 тыс. солдат оказались в полукольце, они практически лишены возможности отступления или эвакуации. Это подтверждают, в том числе, украинские источники.

Ранее стало известно об ухудшении положения группировки ВСУ в Курской области.