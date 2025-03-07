Советник главы ДНР рассказал, на обороне чего сосредоточатся ВСУ

Вооруженные силы Украины сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
По его словам, украинские военные будут стараться удержать агломерацию Константиновка - Дружковка - Славянск - Краматорск, потому что потеря этой стратегической территории приведет к обвалу фронта.
Кимаковский сообщил, что в данный момент ВС РФ продвигаются на Южнодонецком направлении.
Группировка «Восток» продвигается к реке Волчья, где может перекрыть трассу Курахово-Запорожье. Кроме того, идет движение от Селидово в сторону Днепропетровской области, добавил советник главы республики.
7 марта Telegram-канал Mash заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение город Суджа в Курской области.
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