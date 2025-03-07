Российский посол назвал неприемлемым развертывание британских баз на Украине

Возможное создание военных баз Великобритании на Украине неприемлемо для Москвы, поскольку это будет означать развертывание натовской инфраструктуры в этом регионе. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала »Россия-24».

Дипломат рассказал, что у Лондона есть план по созданию коалиции в поддержку Киева, которая теоретически предполагает отправку военных на Украину после завершения военных действий.

Келин отметил, что для этого придется создавать базы на территории Украины, и Великобритания «давно мечтает об этом» — о создании двух баз морских, из которых одна будет находиться на Азовском море, другая — на Черном море.

«Все это нам совершенно неприемлемо, поскольку это будет означать в том числе развертывание натовской инфраструктуры на территории Украины», — заявил посол.

6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России не видят возможности компромиссного решения по вопросу размещения на Украине западных «миротворцев». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, дискуссии на эту тему носят откровенно враждебный по отношению к РФ характер, что совершенно не скрывается их участниками. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

5 марта National Interest писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен отправить британские войска на Украину с целью активировать пятую статью НАТО. По мнению издания, таким образом Лондон хочет оправдать просьбы о применении коллективной обороны в случае атаки России по британским войскам.

Ранее российский посол назвал безумной идею о частичном перемирии на Украине.