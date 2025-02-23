Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ полностью взяли под контроль Новоандреевку в ДНР
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоандреевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль подразделениям группировки войск «Центр». Также Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка в ДНР.

В итоге за сутки ВСУ потеряло до 365 человек личного состава. Помимо живой силы, украинская армия лишилась боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин «Козак», пяти автомобилей и трех артиллерийских орудий.

Эти же военкоры сообщали об освобождении хутора Марьевка в Суджанском районе Курской области. По данным журналистов, населенный пункт освободили штурмовики горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которые разгромили укрепрайон ВСУ.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами