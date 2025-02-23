Минобороны: ВС РФ полностью взяли под контроль Новоандреевку в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоандреевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль подразделениям группировки войск «Центр». Также Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка в ДНР.

В итоге за сутки ВСУ потеряло до 365 человек личного состава. Помимо живой силы, украинская армия лишилась боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин «Козак», пяти автомобилей и трех артиллерийских орудий.

Эти же военкоры сообщали об освобождении хутора Марьевка в Суджанском районе Курской области. По данным журналистов, населенный пункт освободили штурмовики горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которые разгромили укрепрайон ВСУ.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 проявляют активность у границ Курской области.