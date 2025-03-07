Губернатор Орловской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

В ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня ночью в небе над Орловской областью перехвачен и уничтожен один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия ведутся оперативные проверки», — заявил он.

В своем обращении Клычков поблагодарил бойцов за оперативную работу.

Утром 7 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили 39 беспилотников ВСУ над пятью регионами страны за ночь. По данным пресс-службы, 14 беспилотников сбили над территорией Крыма, 12 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, семь БПЛА ликвидировали над Курской областью.

Помимо этого, российские военные уничтожили три вражеских БПЛА над Азовским морем, а также по одному дрону над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Шебекино из-за атаки ВСУ пострадали два человека.