Российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами

Вооруженные силы РФ атаковали Украину крылатыми ракетами «Калибр». Об этом пишет Telegram-канал «Повернутые на войне».

По данным канала, ракеты пока находятся в воздухе. Также сообщается о поднятых российских бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95МС и пусках ракет Х-101.

11 февраля военный эксперт Дандыкин заявлял, что ВС РФ нанесли один из мощнейших ударов «Калибрами» за период СВО. В Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели достигнуты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Ростех увеличил производство авиабомб всех калибров.