Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ростех увеличил производство авиабомб всех калибров

Ростех увеличивает производство авиационных бомб для их применения с УМПК

close
100%
РИА Новости

Ростех наращивает производство авиационных бомб всех калибров для их применения с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом говорится в тексте, подготовленном госкорпорацией ко встрече ее главы Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями (планирования и коррекции)», – говорится в материале.

В ведомстве отметили, что за 2023 год Ростех восстановил производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) калибра 3 тыс кг. По данным госкорпорации, подобные снаряды, адаптированные к модулю планирования и коррекции, сейчас очень востребованы.

До этого немецкое издание Focus писало, что российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции способна нанести серьезный ущерб объектам противника. В статье указывалось, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжелых бомб, используемых в современных конфликтах, она содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Применение ее вместе с УМПК превращает свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас, говорится в статье.

Ранее летчик Су-34 рассказал, какое российское оружие наводит ужас на ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами