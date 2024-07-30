Ростех увеличил производство авиабомб всех калибров

Ростех наращивает производство авиационных бомб всех калибров для их применения с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом говорится в тексте, подготовленном госкорпорацией ко встрече ее главы Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями (планирования и коррекции)», – говорится в материале.

В ведомстве отметили, что за 2023 год Ростех восстановил производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) калибра 3 тыс кг. По данным госкорпорации, подобные снаряды, адаптированные к модулю планирования и коррекции, сейчас очень востребованы.

До этого немецкое издание Focus писало, что российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции способна нанести серьезный ущерб объектам противника. В статье указывалось, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжелых бомб, используемых в современных конфликтах, она содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Применение ее вместе с УМПК превращает свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас, говорится в статье.

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