В Британии объяснили, почему их ракеты бесполезны для ВСУ

Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для Вооруженных сил Украины после прекращения передачи американских разведывательных данных Украине. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Поставляемые Британией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент [США Дональд] Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что для наведения Storm Shadow, которые во французской комплектации называются Scalp, необходимы предоставляемые США данные разведки.

Также Daily Mail отметило, что изначально у Великобритании было порядка 900 ракет Storm Shadow. Цена одной такой ракеты составляет приблизительно £2 млн или около $2,58 млн. В ноябре прошлого года стало известно, что в распоряжении британской армии было примерно 600 единиц таких ракет, тогда как сотни были поставлены Украине с начала специальной военной операции.

США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Более того, по настоянию Вашингтона поставлять Киеву американские разведданные перестанет и Лондон.

Кроме того, произошла приостановка американской военной поддержки. Она продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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