Российские саперы подсчитали, сколько уйдет времени на разминирование Донбасса

МПЦ: сплошная очистка Донбасса и Новороссии от мин займет десятилетия

Сплошная очистка Донбасса и Новороссии от мин, установленных в ходе боевых действий, займет десятилетия. Об этом ТАСС заявил начальник Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ полковник Олег Крыжановский.

«Из-за высокой интенсивности применения ВСУ кассетных боеприпасов иностранного производства и засоренности территорий новых субъектов Российской Федерации взрывоопасными предметами на сплошную очистку местности могут уйти десятилетия», — считает Крыжановский.

Причина, по его словам, заключается в ожесточенных боевых действиях, а также в обстрелах гражданской инфраструктуры артиллерией ВСУ. Кроме того, отступающие под российскими ударами украинские войска неизменно минируют все значимые объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома и объекты электро-, газо- и водоснабжения.

В феврале стало известно, что в литовской Клайпеде планируют эвакуировать жителей из-за снарядов времен Второй мировой.

Ранее Пушилин напомнил, что недра Донбасса являются достоянием России.