Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские саперы подсчитали, сколько уйдет времени на разминирование Донбасса

МПЦ: сплошная очистка Донбасса и Новороссии от мин займет десятилетия
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Сплошная очистка Донбасса и Новороссии от мин, установленных в ходе боевых действий, займет десятилетия. Об этом ТАСС заявил начальник Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ полковник Олег Крыжановский.

«Из-за высокой интенсивности применения ВСУ кассетных боеприпасов иностранного производства и засоренности территорий новых субъектов Российской Федерации взрывоопасными предметами на сплошную очистку местности могут уйти десятилетия», — считает Крыжановский.

Причина, по его словам, заключается в ожесточенных боевых действиях, а также в обстрелах гражданской инфраструктуры артиллерией ВСУ. Кроме того, отступающие под российскими ударами украинские войска неизменно минируют все значимые объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома и объекты электро-, газо- и водоснабжения.

В феврале стало известно, что в литовской Клайпеде планируют эвакуировать жителей из-за снарядов времен Второй мировой.

Ранее Пушилин напомнил, что недра Донбасса являются достоянием России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами