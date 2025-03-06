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Стал известен дерзкий план США по борьбе с экспортом иранской нефти

Reuters: США разрабатывают план по захвату иранских нефтяных танкеров
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Jon Nazca/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует останавливать и досматривать в море танкеры Ирана, чтобы резко снизить экспорт нефти из Ирана. Об этом сообщаетReuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Белом доме разрабатывают механизмы, которые позволят союзникам Соединенных Штатов захватывать суда, которые проходятся через стратегически важные мировые морские маршруты. Также совет национальной безопасности США также изучает возможность проведения инспекций иранских танкеров на море.

Эксперты полагают, что подобные агрессивные действия могут сократить экспорт Ирана на 750 тысяч баррелей в сутки, но со временем Тегеран приспособится и найдет возможность обходить ограничения.

5 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен применить агрессивную политику санкционных ограничений в отношении Ирана, чтобы он не смог экспортировать нефть. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединенными Штатами «не являются разумными, мудрыми или благородными». Он предупредил, что если США будут угрожать безопасности Ирана, «мы будем угрожать их безопасности».

Ранее Трамп подписал указ о восстановлении давления на Иран.

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