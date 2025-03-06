Лисняк заявил, что Украина ищет альтернативу системе Starlink

Лисняк сообщил, что на Украине готовят альтернативу системе Starlink

Спецслужбы Украины ищут замену системе Starlink для ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

В Богодуховском районе Харьковской области представители украинских спецслужб проанализировали качество и зону покрытия мобильной связи и интернета на случай возможного отключения сети Starlink, отметил он.

Лисняк добавил, что Украина «активизирует усилия» по поиску альтернативных решений.

Незадолго до этого техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) сообщил, что развертывание аналога Starlink требует длительной подготовки. Поэтому если глава компании SpaceX Илон Маск примет решение об отключении доступа к системе спутников Starlink, то это станет большой проблемой для властей Украины, уточнил он.

4 марта газета The Economist со ссылкой на украинский источник писала, что Украина разрабатывает запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

В тот же день Белый дом официально подтвердил приостановку всей военной помощи Украине после неудачной встречи лидеров двух стран в Вашингтоне.

Ранее в Европе заявили, что без Starlink Украина «ослепнет», а ВСУ откатятся на век назад.