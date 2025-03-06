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«Искандер» уничтожил группу воюющих на стороне ВСУ французов в Кривом Роге

При ударе «Искандера» по Кривому Рогу уничтожены 28 французских наемников ВСУ
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РИА Новости

Почти три десятка французских наемников были уничтожены в результате ракетного удара российских военных «Искандером» по гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс решает».

«По предварительным данным, число утилизированных наемников — 28 человек», — говорится в сообщении.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что первыми на место атаки прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. По его словам, медиков заставили подписать бумаги о неразглашении. Лебедев уточнил, что эвакуация тех, кто остался жив, была очень быстрой.

До этого в Минобороны России рассказали о преимуществах оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в условиях специальной военной операции. По данным ведомства, этот комплекс может наносить высокоточные ракетные удары на расстояние до 500 км даже во время активной работы вражеской противоракетной обороны. В министерстве подчеркнули, что «Искандеры» ежедневно наносят сокрушительный урон инфраструктуре ВСУ, им под силу уничтожить любую цель.

Ранее расчет «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ.

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