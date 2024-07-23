Расчет «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ударил по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в н.п. Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — говорится в сообщении.

Накануне ВС России «Искандерами» уничтожили установку HIMARS в Николаевской области. Уточнялось, что пусковая установка была уничтожена вместе с боекомплектом, а также военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обслуживали установку.

21 июля Минобороны РФ опубликовало видео, на котором расчеты «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ). На опубликованных кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям украинских войск.

В начале июля ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ на аэродроме, расположенном в Днепропетровской области. Помимо воздушного судна, атака ВС РФ также ликвидировала автомобили инженеров аэродрома и средства авиационного поражения.

Ранее «Искандер-М» уничтожил 3 БМП Marder и 120 солдат ВСУ в Харьковской области.