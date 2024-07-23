Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расчет «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

МО: «Искандер-М» ударил по пункту дислокации западных инструкторов под Харьковом

close
100%
РИА Новости

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ударил по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в н.п. Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — говорится в сообщении.

Накануне ВС России «Искандерами» уничтожили установку HIMARS в Николаевской области. Уточнялось, что пусковая установка была уничтожена вместе с боекомплектом, а также военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обслуживали установку.

21 июля Минобороны РФ опубликовало видео, на котором расчеты «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ). На опубликованных кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям украинских войск.

В начале июля ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ на аэродроме, расположенном в Днепропетровской области. Помимо воздушного судна, атака ВС РФ также ликвидировала автомобили инженеров аэродрома и средства авиационного поражения.

Ранее «Искандер-М» уничтожил 3 БМП Marder и 120 солдат ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами