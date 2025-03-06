Вдова бойца СВО добилась вскрытия гроба

Жительница Киришей Ленинградской области добилась вскрытия гроба тела своего 41-летнего мужа, погибшего во время специальной военной операции (СВО), и требует повторной судебно-медицинской экспертизы обстоятельств его смерти. Об этом сообщает 47News.

По официальным данным, мужчина умер из-за ишемической болезни сердца, однако вдова заявила, что он не имел проблем с сердцем. Также она обратила внимание, что у гроба не было окошка для опознания.

Отмечается, что женщина добилась вскрытия гроба и увидела сильные повреждения тела. Она заявила, что хочет восстановить справедливость в установлении обстоятельств смерти мужа и не верит официальной версии.

В ноябре сообщалось, что в Агаповском районе Челябинской области родственникам погибшего в зоне СВО полицейского привезли чужое тело. Им оказался молодой человек из тюменского поселка.

Ранее на СВО погиб военком из Тюменской области.