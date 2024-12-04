Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На СВО погиб военком из Тюменской области

Мэр Смелик: в зоне СВО погиб военком из Ялуторовска Родион Хабаров

close
Вячеслав Смелик/VK

В зоне проведения СВО погиб военный комиссар из города Ялуторовска Тюменской области Родион Хабаров. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Вячеслав Смелик.

По его словам, военком погиб утром 3 декабря при выполнении боевого задания.

Мэр добавил, что Хабаров был потомственным моряком, капитаном второго ранга, выпускником гидроакустического факультета Тихоокеанского высшего военного училища. После 20 лет службы он уволился из штаба Восточного военного округа, приехал в родной Ялуторовск, где его назначили военным комиссаром.

Глава города добавил, что о времени и месте прощания с Хабаровым сообщат дополнительно.

До этого стало известно, что на СВО погиб студент Московского государственного университета Иван Харламычев, который взял академический отпуск, чтобы отправиться воевать. Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета. В зоне спецоперации Харламычев служил в разведывательном подразделении, в ходе одного из боев он сумел обезоружить отряд ВСУ.

Ранее сообщалось, что в день похорон семья погибшего на СВО челябинца нашла в гробу чужое тело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами