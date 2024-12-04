На СВО погиб военком из Тюменской области

В зоне проведения СВО погиб военный комиссар из города Ялуторовска Тюменской области Родион Хабаров. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Вячеслав Смелик.

По его словам, военком погиб утром 3 декабря при выполнении боевого задания.

Мэр добавил, что Хабаров был потомственным моряком, капитаном второго ранга, выпускником гидроакустического факультета Тихоокеанского высшего военного училища. После 20 лет службы он уволился из штаба Восточного военного округа, приехал в родной Ялуторовск, где его назначили военным комиссаром.

Глава города добавил, что о времени и месте прощания с Хабаровым сообщат дополнительно.

До этого стало известно, что на СВО погиб студент Московского государственного университета Иван Харламычев, который взял академический отпуск, чтобы отправиться воевать. Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета. В зоне спецоперации Харламычев служил в разведывательном подразделении, в ходе одного из боев он сумел обезоружить отряд ВСУ.

Ранее сообщалось, что в день похорон семья погибшего на СВО челябинца нашла в гробу чужое тело.