Военные перехватили беспилотник над регионом России

Силы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram.

Отмечается, что был зафиксирован один дрон. Других подробностей ведомство не привело.

Губернатор региона Александр Гусев также пока не комментировал ситуацию.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Восток» в течение суток уничтожили несколько дронов и пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения спецоперации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.