США передают Киеву данные «оборонительного» назначения

США временно прекратили передачу Украине данных, которые Вашингтон классифицирует как «летальные», включая координаты для систем HIMARS. Об этом сообщили три анонимных источника в американской администрации телеканалу CBS.

При этом обмен разведданными «оборонительного» характера продолжается.

По данным собеседников издания, администрация Дональда Трампа приостановила отправку целеуказаний для высокоточных ракетных комплексов HIMARS, используемых для ударов по удаленным целям. Одновременно Киев получает информацию, связанную с защитой территории, такую как данные о передвижении войск или подготовке атак. Источники не уточнили сроков возобновления передачи «летальных» данных.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее украинскому фронту предрекли быстрый крах без помощи США.