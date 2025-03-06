Российский штурмовик вызвал украинских военных на поединок в Курской области

Штурмовик ВС РФ вызвал военных ВСУ на поединок: один на один, группа на группу

Российский военный с позывным «Покемон» вызвал украинских солдат на поединок и призвал их не трогать мирное население Курской области. Его видеообращение опубликовал военкор Александр Яремчук в своем Telegram-канале.

Он обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) с призывом прекратить удары по гражданским в курском приграничье.

«Остановите это, ребята. Хотите воевать — пойдемте: один на один, группа на группу. Но никак иначе», — сказал «Покемон»

Он рассказал, что украинские войска располагают большим числом беспилотников и закрепились на возвышенностях. Однако после недавних ударов по позициям ВСУ стало проще, отметил боец.

5 марта военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что группировка ВСУ под Суджей оказалась разрезанной на две части после взрыва мостов через одноименную реку. По его словам, для украинских войск складывается нехорошая ситуация, российская армия продолжают сжимать группировку со всех сторон.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что российским военным осталось совсем немного до того, чтобы полностью взять Суджу в кольцо. По словам морпехов из 810-й бригады Вооруженных сил РФ, у ВСУ начались проблемы с доступом к боекомплекту из-за постоянных обстрелов, а также из-за того, что российская армия держит под огневым контролем трассу 38к-004.

Ранее под Суджей заметили 18-летних украинских солдат.