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В Кривом Роге на Украине произошел взрыв

В Кривом Роге взрыв прозвучал на фоне воздушной тревоги
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Igor Kvochka./Wikimedia Commons

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

По имеющейся информации, взрыв произошел на фоне звучавшей в городе и Днепропетровской области воздушной тревоги.

5 марта координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по производству беспилотников, складу и скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Утром того же дня Лебедев сообщал о взрыве в районе завода по производству боеприпасов, расположенного в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. По его словам, удару также подвергся и местный химический завод, где располагалось место дислокации национальной гвардии Украины.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде после взрывов зафиксировали повреждения на двух промышленных предприятиях. При этом на территории одного из них начался пожар, подчеркнул чиновник.

Ранее ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на юге Украины.

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