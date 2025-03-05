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Россиянина насильно мобилизовали на службу в ВСУ

На Украине сотрудник ТЦК был осужден за мобилизацию россиянина в ВСУ
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

На Украине сотрудник ТЦК был осужден за мобилизацию россиянина в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал начальника ТЦК Виталия С. виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправонарушение подполковнику назначили наказание в размере 17 тысяч грн штрафа», — сообщает издание.

Уточняется, что курьезный инцидент произошел 6 февраля 2025 года — начальник местного ТЦК в Ивано-Франковске в нарушение инструкций направил иностранца на прохождение военно-врачебной комиссии, а затем включил в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть.

При этом суд постановил, что Виталию С. было доподлинно известно, что направленный на прохождение ВВК молодой человек был иностранцем и не подлежал призыву в принципе.

Судьба насильно призванного в ВСУ россиянина остается неизвестной.

Недавно депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что насильно мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) добавили на форму шеврон с термином, обозначающим принудительную мобилизацию сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) — «бусифицирован ТЦК».

Ранее СМИ сообщали, что Украина собирается ужесточить мобилизацию.

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