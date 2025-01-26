Украинского кинорежиссера ликвидировали в зоне СВО

Украинского кинорежиссера Станислава Притулу, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила его супруга Лариса Титаренко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Режиссера не стало 22 января. Неизвестно, при каких обстоятельствах и в районе какого населенного пункта его ликвидировали. Мужчине было 40 лет.

Притула родился в Киеве, где окончил национальный лингвистический университет. После вуза работал в Госкино Украины, позже руководил общественным советом при Госкино.

Известно, что он участвовал в боях на стороне Украины в 2014 году, а после начала спецоперации вступил в ВСУ.

В начале января сообщалось, что украинский танцор и участник российского шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков был ликвидирован в зоне СВО. По словам его коллеги, 6 января мужчина отправился на боевое задание и не вернулся. Раков вступил в ВСУ в 2022 году, служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады.

Ранее в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА.