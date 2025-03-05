Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Андреев заявил, что, находясь на позиции в Курском приграничье, опасался, что его убьют свои же — как дезертира. Об этом украинский боец рассказал на видео Минобороны России, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Украинский военнослужащий пояснил, что написал рапорт в военкомат на отпуск, поскольку командование разрешило ему взять 30 дней. Однако, по словам Андреева, «рапорт не прошел», в результате чего военнослужащий ВСУ «самовольно поехал в отпуск». При этом он не получил никаких положенных выплат по ранению.

Украинский боец добавил, что вернулся после лечения в свою часть, после чего его отправили на позиции в Курскую область. Там Андреев был взят в плен военнослужащими группировки «Север» ВС РФ. Военнослужащий ВСУ понимал, что выйти живым ему не удастся, так как его сослуживцы могут убить его.

«Как только на наши позиции зашли северяне (подразделения группировки «Север». — «Газета.Ru»), по нам начали отрабатывать свои же дроны и минометы. Нас там никто за людей не считает», — отметил Андреев.

Украинский пленный указал, что свои же сослуживцы добивают военнослужащих украинской армии.

До этого украинский депутат Александр Дубинский призвал жителей страны не попадаться представителям Территориального центра комплектования (ТЦК — украинское название военкоматов), пока не кончится конфликт. По словам украинского парламентария, «конфликт скоро закончится».

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