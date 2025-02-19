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В Курской области уничтожили состоящий из зэков батальон ВСУ

«АиФ»: под Курском уничтожили батальон ВСУ из бывших заключенных «Шквал»
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Под Курском разгромили батальон Вооруженных сил Украины «Шквал», в состав которого входили только бывшие заключенные. Об этом сообщает портал aif.ru.

По данным издания, подразделение потеряло около половины личного состава в боях в Курской области и граничащей с ней украинской Сумской области.

Как выяснили журналисты, бойцов подразделения не поставили в известность, что их отправляют на территорию России. Также оказалось, что бывшие заключенные не прошли должной подготовки — они прошли лишь трехдневные курсы, на которых им показали, как обращаться с автоматом и гранатами.

Накануне офицер Вооруженных сил Украины Игорь Боронило признался, что узнал о своем нахождении в Курской области только после сдачи в плен российским военнослужащим. По словам военнослужащего, его никто не информировал о происходящем. Командование назначило его на новую должность, но личного состава и техники не показывало. После этого мужчина приехал к комбату, который показал на карте, куда ему нужно следовать для получения дальнейших распоряжений, отметил пленный боец.

Ранее российские военные взяли под контроль важную дорогу в Курской области.

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