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За сутки потери ВСУ под Курском составили более 215 военных

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 215 военных в Курской области
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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 215 военных. Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны России.

Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить танк противника, две боевые машины пехоты, четыре бронемашины, 12 автомобилей, два миномета и два орудия полевой артиллерии, шесть пунктов управления беспилотниками, станцию радиоэлектронной разведки и инженерную машину разграждения.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении украинцы потеряли более 65 тысяч военных, 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 118 станций РЭБ и прочее. В Минобороны уточнили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

4 марта Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил о приказе командования 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ расстреливать бойцов, покидающих позиции и сдающихся в плен. Это удалось выяснить из перехваченных переговоров. В одном из таких радиоперехватов слышно, как украинский командир спрашивает у солдата, расстрелял ли тот сослуживца с позывным Сварщик, который шел сдаваться в плен. Подчиненный ответил утвердительно.

Ранее российские военные в ходе штурма уничтожили группу десантников ВСУ под Курском.

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