Подразделения группировки российских войск «Север» в течение суток отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 бригад украинских войск. Места скопления военных и оружия ВСУ заметили в районе 12 населенных пунктов в Курской области. Среди них — Суджа, Горналь, Лебедевка, Рубанщина, Малая Локня, Куриловка, Заолешенка, 1-Й Княжий, Старая Сорочина, Гончаровка, Махновка и Казачья Локня.

Также удары по позициям украинских войск в приграничном регионе наносили армейская авиация и артиллерийские расчеты в составе ВС РФ. В том числе их целями стали места скопления личного состава и техники ВСУ в районе населенных пунктов Косица, Черкасское Поречное, Гуево, Меловой и ряда других.

«Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов <...> Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка в Сумской области», — добавили в ведомстве.

5 марта в российских силовых структурах заявили, что ВСУ лишились возможности безопасности снабжать свою группировку в курском городе Суджа. Несмотря на это, командование украинских войск не оставляет попыток направить в населенный пункт дополнительные отряды.

Ранее эксперт рассказал, сколько мирных граждан остаются в оккупированном ВСУ городе Суджа.